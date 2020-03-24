Необычного «нарушителя» комендантского часа поймали в Чили

В столице Чили сотрудниками полиции был пойман необычный «нарушитель» комендантского часа. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Так, по улицам города Сантьяго рано утром гуляла пума. Животное было замечено в популярном среди туристов районе Провиденсиа.

Пума была поймана спустя три часа. На данный момент животное, которым оказался 35-килограммовый самец, осматривают ветеринары.

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