Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки

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Пациент московской больницы в Коммунарке Дмитрий Гаркави рассказал о визите президента России Владимира Путина, пишет «Подъем».

По словам Гаркави, медбратья предупредили о визите за пару минут. В палату зашли Путин, главврач больницы Денис Проценко и еще несколько человек.

Гаркави уточнил, что на президенте был необычный защитный костюм — желтого цвета. Глава государства расспросил о здоровье и настроении пациентов.

24 марта Владимир Путин приехал с визитом в больницу в Коммунарке.

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