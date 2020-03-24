Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки
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Пациент московской больницы в Коммунарке Дмитрий Гаркави рассказал о визите президента России Владимира Путина, пишет «Подъем».
По словам Гаркави, медбратья предупредили о визите за пару минут. В палату зашли Путин, главврач больницы Денис Проценко и еще несколько человек.
Гаркави уточнил, что на президенте был необычный защитный костюм — желтого цвета. Глава государства расспросил о здоровье и настроении пациентов.
24 марта Владимир Путин приехал с визитом в больницу в Коммунарке.
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