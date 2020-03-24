Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса
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Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Макаревич рассказала, что прилетела во Вьетнам 16 марта, когда страны еще не ограничили транспортное сообщение. Сейчас она и ее дочь пытаются вернуться в Россию.
Мэр Тамбова добавила, что находится в маленькой деревушке в 4,5 часах от крупного населенного пункта и соблюдает все меры безопасности из-за пандемии коронавируса.
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