Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/469/13020469/mer-pic905-895x505-31505.jpg">

Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.

Макаревич рассказала, что прилетела во Вьетнам 16 марта, когда страны еще не ограничили транспортное сообщение. Сейчас она и ее дочь пытаются вернуться в Россию.

Мэр Тамбова добавила, что находится в маленькой деревушке в 4,5 часах от крупного населенного пункта и соблюдает все меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта