Собянин заявил о высокой динамике распространения коронавируса в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/508/12781508/RIAN_5951952.HR-pic905-895x505-32416.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика развития коронавируса в Москве является высокой. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в данный момент около 500 человек имеют подозрение на коронавирус. При этом у большинства диагноз может подтвердиться.

«Четыреста-пятьсот, динамика такая высокая, это серьезная история уже», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что многие из вернувшихся из-за рубежа граждан не стали проходить тестирование на коронавирус и находятся на самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

— Собянин пригласил Путина осмотреть Коммунарку с вертолета