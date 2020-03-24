Собянин заявил о высокой динамике распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика развития коронавируса в Москве является высокой. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в данный момент около 500 человек имеют подозрение на коронавирус. При этом у большинства диагноз может подтвердиться.

«Четыреста-пятьсот, динамика такая высокая, это серьезная история уже», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что многие из вернувшихся из-за рубежа граждан не стали проходить тестирование на коронавирус и находятся на самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Собянин пригласил Путина осмотреть Коммунарку с вертолета