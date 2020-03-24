Собянин заявил о высокой динамике распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика развития коронавируса в Москве является высокой. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, в данный момент около 500 человек имеют подозрение на коронавирус. При этом у большинства диагноз может подтвердиться.
«Четыреста-пятьсот, динамика такая высокая, это серьезная история уже», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что многие из вернувшихся из-за рубежа граждан не стали проходить тестирование на коронавирус и находятся на самоизоляции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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