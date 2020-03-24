Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке

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Президент России Владимир Путин прибыл на стройплощадку в Коммунарке, где возводится новая инфекционная больница для зараженных COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин прибыл в больницу на Коммунарке», — заявил Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил Путина осмотреть строящийся объект с вертолета.

«Давайте поедем посмотрим, как это реально», — сказал президент.

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