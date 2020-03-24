Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 290

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Коронавирус COVID-19 подтвержден в Москве у 290 человек, передает «Интерфакс».

Как сообщили в оперативном штабе, за сутки зафиксировали еще 28 случаев коронавирусной инфекции.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что динамика заражения коронавирусом в Москве достаточно высокая, под подозрением находятся около 500 человек.

По его данным, шесть человек, больных коронавирусной инфекцией, находятся в столичных больницах в состоянии средней тяжести, еще двое — высокой степени тяжести на искусственном дыхании.

Ранее число зараженных коронавирусом в России достигло 495.

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