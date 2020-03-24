В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения COVID-19 в Московской области подтвердил Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».
Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Подмосковье достигло 41 человека.
В оперштабе утонили, что два пациента выздоровели и были выписаны из больницы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России от инфекции вылечилось 17 человек, смертей не зарегистрировано.
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