За сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 пациентов

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За минувшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписались 70 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как сообщается, у выписанных диагноз на коронавирус не подтвердился, им поэтапно провели все необходимые анализы.

Пациенты, которым это было необходимо, получили дальнейшие рекомендации по продолжению лечения.

На сегодняшний день в медицинском центре в Коммунарке под наблюдением специалистов находятся 412 пациентов, из них с диагнозом пневмония — 156. Положительные результаты тестов подтвердили коронавирус у 82 человек.