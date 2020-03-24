В Москве умер пациент после операции на носовой перегородке
В Москве пациент скончался в больнице после того, как ему провели операцию по исправлению носовой перегородки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, после хирургического вмешательства у мужчины возникло двигательное возбуждение. Он самостоятельно удалил капельницу и дыхательную трубку.
В результате инцидента у пациента образовалась дыхательная недостаточность, а также остановилось сердце.
Спасти мужчину не удалось, после реанимационных действий он скончался.
В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
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