МВД прорабатывает вопросы депортации иностранцев из России на фоне коронавируса

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Министерство внутренних дел РФ рассматривает вопросы о возможных вариантах депортации иностранных граждан, содержащихся в спецучреждениях, из России на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«С учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран, МВД России во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств прорабатывается вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности», — указано в сообщении ведомства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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