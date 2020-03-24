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В Иране за сутки более 1,7 тысячи человек заразились коронавирусом, 122 человека скончались. Об этом в эфире телеканала IRINN сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано 1762 новых случая заражения. Общее число инфицированных в Иране достигло 24811.

К настоящему моменту в республике от COVID-19 погибли 1934 человека, 8913 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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