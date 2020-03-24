Число заразившихся коронавирусом в Австрии достигло 4,4 тысяч

В Австрии свыше 4,4 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей страны.

Как отмечается, число зараженных увеличилось за сутки с 3924 до 4486 (данные на 10.00 по мск, 24 марта).

От вируса в стране умерли 25 человек.

К настоящему времени проверку на наличие COVID-19 в Австрии прошли 28,3 тыс. человек. Девять человек уже выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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