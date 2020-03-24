Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».

По его словам, два человека приехали из-за рубежа, а третий россиянин регулярно бывал в Москве.

В настоящее время зараженных изолировали. Лица, с которыми они контактировали, уже установлены.

По некоторым данным, в Башкирии с подозрением на COVID-19 наблюдались 59 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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