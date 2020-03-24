Венесуэла получила от РФ наборы для тестов на коронавирус

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасана заявил, что Россия выполнила обещание и передала тест-системы для определения коронавируса, цитирует его РИА «Новости».

Ранее президент страны Николас Мадуро говорил, что российская сторона обещала помочь Венесуэле и предоставить гуманитарную помощь в связи с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал министр, в Венесуэлу были доставлены первые поставки из Российской Федерации. В частности, Россия направила 10 тысяч наборов для определения наличия болезни.

По последним данным, в Венесуэле заразились вирусом 84 человека.

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