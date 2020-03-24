Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

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Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Китае продолжает снижаться. На данный момент свыше 90% заболевших уже вылечились, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения.

По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевшего.

За последние 24 часа в Китае выздоровели 456 человек и семеро — погибли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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