Пассажирский самолет Москва-Владивосток сел после сообщения о «минировании»
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Летящий из Москвы во Владивосток пассажирский лайнер совершил посадку после информации о «минировании». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.
После данных о якобы нахождении бомбы на борту экипаж самолета посадил воздушное судно в аэропорту Владивостока.
По сведениям издания, на борту лайнера было почти 250 человек.
Приземление прошло в штатном режиме. На данный момент специалисты осматривают борт. Других подробностей пока нет.
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