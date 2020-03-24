Пассажирский самолет Москва-Владивосток сел после сообщения о «минировании»

Летящий из Москвы во Владивосток пассажирский лайнер совершил посадку после информации о «минировании». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

После данных о якобы нахождении бомбы на борту экипаж самолета посадил воздушное судно в аэропорту Владивостока.

По сведениям издания, на борту лайнера было почти 250 человек.

Приземление прошло в штатном режиме. На данный момент специалисты осматривают борт. Других подробностей пока нет.

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