За сутки в Китае коронавирусом заразились 78 человек
За сутки в Китае прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала вспышки вируса в КНР превысило 81 тыс. человек, при это выздоровели более 73 тыс. пациентов, а погибли — 3 277.
Как отмечает комитет, за последние 24 часа выздоровели 456 человек и семеро — погибли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Психолог посоветовала, как не сойти с ума во время самоизоляции
— В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом