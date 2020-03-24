За сутки в Китае коронавирусом заразились 78 человек

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За сутки в Китае прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала вспышки вируса в КНР превысило 81 тыс. человек, при это выздоровели более 73 тыс. пациентов, а погибли — 3 277.

Как отмечает комитет, за последние 24 часа выздоровели 456 человек и семеро — погибли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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