Клишас допустил введение уголовного наказания за фейки о коронавирусе
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Ответственность для распространителей ложной информации о коронавирусе могут ужесточить вплоть до уголовной.
Об этом заявил в понедельник вечером в интервью ТАСС сенатор Андрей Клишас.
«Общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации — фейков — о коронавирусе возрастает», — объяснил он причину возможного ужесточения.
На прошлой неделе с предостережением в адрес СМИ по поводу недопустимости распространения фейков про коронавирус выступил Роскомнадзор, пообещав в случае нарушения закона задействовать такие меры, как лишение лицензий и блокирование доступа к таким ресурсам в интернете.