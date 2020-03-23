Кадыров ввел запрет на свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

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Глава Чечни Рамзан Кадыров уведомил, что из-за распространения коронавируса нового типа в республике с понедельника, 23 марта, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и банкетов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что главная задача власти и общества — не позволить эпидемии коронавируса разойтись по республике.

«Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», — написал Кадыров.

Он отметил, что исключением станут наиболее людные места. По словам главы Чечни, это делается, «чтобы гости города могли поесть». Как отметил политик, во всех ресторанах есть службы доставки.

«Я обратился к родителям с просьбой не посещать с детьми торговые центры, а лиц пожилого возраста призвал без особой необходимости не покидать квартиры и дома. Я ответственно заявляю, что ни одна семья в ЧР не останется без продуктов питания», — написал Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что нуждающимся, которые позвонят по определенным номерам, предоставят все необходимое.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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