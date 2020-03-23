Bloomberg: Трамп намерен вернуть американцев на рабочие места

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения американцев от удаленной работы на рабочие места. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, глава государства в узком кругу уже начал обсуждение вопроса «о возвращении нации к нормальной жизни».

Как отмечается, американский лидер инициировал переговоры на данную тему на фоне роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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