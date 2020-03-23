Bloomberg: Трамп намерен вернуть американцев на рабочие места
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения американцев от удаленной работы на рабочие места. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По данным агентства, глава государства в узком кругу уже начал обсуждение вопроса «о возвращении нации к нормальной жизни».
Как отмечается, американский лидер инициировал переговоры на данную тему на фоне роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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