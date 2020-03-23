Новорожденную девочку украли из роддома в Йошкар-Оле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/11926717/RIAN_3180757.HR-pic905-895x505-45322.jpg">

Новорожденная девочка исчезла из роддома в Йошкар-Оле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Марий Эл.

Согласно предварительной информации, инцидент случился в понедельник днем, 23 марта, в городском перинатальном центре.

«Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Свидетели говорят, что видели какую-то женщину, которая в больнице не лежала», — рассказали в региональном СУ СК.

Там добавили, что сейчас ведется ее поиск.

Следствие завело уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность).

В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, занимаются поисками свидетелей и пропавшего ребенка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Был адекватный»: дед зарезал одного внука и похитил еще двоих

— В Благовещенске на улице мужчина украл ребенка у матери

— Украли в детстве: как россиянин нашел мать спустя 20 лет