Новорожденную девочку украли из роддома в Йошкар-Оле
Новорожденная девочка исчезла из роддома в Йошкар-Оле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Марий Эл.
Согласно предварительной информации, инцидент случился в понедельник днем, 23 марта, в городском перинатальном центре.
«Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Свидетели говорят, что видели какую-то женщину, которая в больнице не лежала», — рассказали в региональном СУ СК.
Там добавили, что сейчас ведется ее поиск.
Следствие завело уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность).
В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, занимаются поисками свидетелей и пропавшего ребенка.
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