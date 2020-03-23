В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, нападение произошло недалеко от одного из отделений полиции города.

Нападавшего задержали. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник.

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