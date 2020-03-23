Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела Пола Уилана

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Московский городской суд назначил рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина США Пола Уилана на конец марта, заявил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание назначено на 30 марта, однако при продлении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса нового типа рассмотрение дела может быть перенесено на 13 апреля, заявил представитель защиты.

Адвокат также рассказал, что сторона обвинения планирует допросить 13 свидетелей, являющихся гражданами России.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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