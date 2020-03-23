Минздрав запустит серийное производство тестов на коронавирус
Серийное производство тестов для определения коронавируса нового типа будет запущено на текущей неделе, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Объем производства должен составить до 50 тысяч тестов в сутки, отметили в пресс-службе.
По последним данным, на территории России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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