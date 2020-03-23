Правительство Италии считает, что эпидемия коронавируса не достигла своего пика в стране

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что эпидемия COVID-19 продолжит распространяться в стране, а число инфицированных будет расти с каждым днем. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Stampa.

«Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут расти», — цитирует издание слова Конте.

По словам главы правительства, усилия властей республики не могут дать немедленного результата, а результат борьбы с эпидемией зависит от каждого гражданина в отдельности.

«Многое зависит от ответственного поведения каждого из нас <...> если каждый выполнит свою часть дела, мы раньше пройдем это труднейшее испытание», — сказал Конте.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация является самой сложной в послевоенной истории страны и призвал итальянцев активно сотрудничать с властями и проявлять ответственность в вопросах личной безопасности.

На сегодняшний день Италия является лидером по числу заболевших коронавирусом в Европе. Согласно данным ВОЗ, в стране наблюдается самый высокий уровень смертности от инфекции — около 10%. За прошедшие сутки там умерли 627 человек. Всего в Италии выявлено более 59 тыс. заразившихся. Всего же по всему миру насчитывается более 329 тыс. случаев выявления коронавирусной инфекции, более 14 тыс. человек умерли, 97 тыс. — вылечились.

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