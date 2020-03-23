Тело младенца в пакете нашли возле реки Енисей

В Красноярском крае тело младенца обнаружили в полиэтиленовом пакете недалеко от реки Енисей. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Уточняется, что тело было обнаружено в районе спасательной станции Минусинска.

Следственными органами по данному факту инициирована проверка.

Также проводится выяснение обстоятельств трагедии, причин смерти младенца, а также поиски его родителей.

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