Тело младенца в пакете нашли возле реки Енисей
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В Красноярском крае тело младенца обнаружили в полиэтиленовом пакете недалеко от реки Енисей. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Уточняется, что тело было обнаружено в районе спасательной станции Минусинска.
Следственными органами по данному факту инициирована проверка.
Также проводится выяснение обстоятельств трагедии, причин смерти младенца, а также поиски его родителей.
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