Трамп и Пенс поделились впечатлениями от сдачи теста на коронавирус

Американский президент Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс поделились впечатлениями от сдачи анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-конференцию Белого дома.

Они отметили, что им не понравилось сдавать тест. Пенс уточнил, что процедура представляет собой мазок из носа, когда палочка проходит глубоко в носовую пазуху, что вызывает сильный дискомфорт.

Трамп добавил, что жена вице-президента Карен перенесла сдачу теста легче супруга.

«Может быть, это хороший повод сказать всем американцам, которые нас смотрят: если у вас нет симптомов, не проходите тест», — сказал Пенс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нацгвардию США привлекут для борьбы с коронавирусом в трех штатах

— В Нью-Йорке почти 100 полицейских заразились COVID-19

— США заняли третье место в мире по числу зараженных COVID-19