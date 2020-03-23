Власти Саудовской Аравии ввели в стране комендантский час

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Власти Саудовской Аравии приняли решение о введении на территории страны комендантского часа. Об этом сообщает Al Arabia.

Указ был издан королем Сулейманом бен Абделем Азизом Аль Саудом.

Комендантский час начнет действовать с понедельника, 23 марта. Так на улицы нельзя будет выходить с семи часов вечера до шести часов утра.

Отмечается, что указ будет действовать в течение 21 дня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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