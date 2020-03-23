США заняли третье место в мире по числу зараженных COVID-19
США стали третьей страной мира по числу пациентов с положительным тестом на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Так в стране было зафиксировано свыше 30 тыс. инфицированных.
Первым в тройке оказался Китай с более 81 тыс. заболевшими коронавирусом за период пандемии. Следом с показателем в 53,5 тыс. пациентов идет Италия.
Кроме того, высокие показатели по числу зараженных были отмечены у Испании, где заболели 25,4 тыс. человек, Германия с 22,3 тыс. инфицированными, 20,6 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в Иране, а во Франции число заболевших достигает 14,4 тысячи.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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