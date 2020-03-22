Франция за пять дней выписала больше 90 тысяч штрафов нарушителям карантина

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Во Франции за последние пять дней больше 90 тысяч нарушителей режима самоизоляции получили штрафы, пишет ТАСС со ссылкой на директора Генерального управления гражданской безопасности и урегулирования кризисных ситуаций Алена Тириона.

Тирион отметил, что правоохранители провели 1,7 миллиона проверок.

«По их итогам только сегодня было выписано 22574 штрафов, общее число квитанций достигло 91824», — сообщил он.

Во Франции коронавирусом заразились больше 16 тысяч, скончались 674 человека. с 17 марта власти ограничили передвижение граждан. Первоначальный штраф за выход из дома без острой необходимости — €135, повторное наказание — €1500. За четвертую кавитацию нарушитель заплатит €3750 и может быть отправлен на полгода в тюрьму.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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