Британия обяжет 1,5 млн человек самоизолироваться на три месяца из-за коронавируса

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Британское правительство предписывает 1,5 млн человек, относящимся к наиболее уязвимым для коронавируса категориям, самоизолироваться минимум на 12 недель, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Бориса Джонсона.

«Эта мера сделает больше, чем какая-либо другая, для спасения жизней», — сказал Джонсон.

К уязвимым категориям относятся пациенты с тяжелыми респираторными заболеваниями, некоторыми видами рака и недавними пересадками органов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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