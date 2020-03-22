Власти Греции выписали штраф в €5000 нарушителям карантина
В Греции нарушителям двухнедельного карантина пришли штрафы в €5000, пишет ТАСС со ссылкой на министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса.
По словам министра, нарушителей выявили проверки. Граждане вышли на улицу, хотя должны были оставаться дома две недели из-за коронавируса.
Ранее Греция запретила все передвижения граждан. За несоблюдение предписаний предусмотрен штраф.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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