В Нью-Йорке за сутки зафиксировали почти пять тысяч случаев заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg">

Власти штата Нью-Йорк за сутки подтвердили 4812 случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на местного губернатора Эндрю Куомо.

«Общее число случаев составляет 15 тыс., новых случаев — 4812», — сказал Куомо.

Он добавил, что госпитализированы почти две тыс. заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Испания на месяц ограничивает въезд иностранцев из-за коронавируса

— Правительство Испании одобрит продление режима повышенной готовности на 15 дней

— В Португалии число заболевших коронавирусом достигло 1600