В Москве число заразившихся коронавирусом выросло почти до двухсот

В Москве за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 54, достигнув 191, пишет оперативный штаб в Telegram.

Власти Москвы предприняли меры по нераспространению вируса в городе: запрещены общественные мероприятия, усилена санитарная безопасность в аэропортах, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.

В России коронавирусом заразились 367 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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