В Москве число заразившихся коронавирусом выросло почти до двухсот
В Москве за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 54, достигнув 191, пишет оперативный штаб в Telegram.
Власти Москвы предприняли меры по нераспространению вируса в городе: запрещены общественные мероприятия, усилена санитарная безопасность в аэропортах, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.
В России коронавирусом заразились 367 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Москвы пообещали помочь зависящим от международных поставок компаниям
— Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса