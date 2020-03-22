В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом
У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что женщина вернулась из ОАЭ.
На данный момент заразившаяся госпитализирована в специализированный, полностью изолированный бокс Брянской областной инфекционной больницы №1.
Состояние пациентки удовлетворительное. Лица, находившиеся с женщиной в контакте, помещены в обсервационный госпиталь.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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