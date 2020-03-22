Оперштаб: никакого жесткого карантина вводиться не будет

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В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет», — заявили в штабе.

Там добавили, что предпринимаемый на данный момент комплекс мер достаточен и соответствует текущему уровню распространения инфекции в стране.

Кроме того, в штабе порекомендовали СМИ аккуратнее работать с информацией от разного рода «источников».

Ранее источник в российском правительстве заявил, что власти склоняются к ужесточению карантина для недопущения распространения коронавируса нового типа.

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— Источник: власти России склоняются к ужесточению карантина