Оперштаб: никакого жесткого карантина вводиться не будет
В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет», — заявили в штабе.
Там добавили, что предпринимаемый на данный момент комплекс мер достаточен и соответствует текущему уровню распространения инфекции в стране.
Кроме того, в штабе порекомендовали СМИ аккуратнее работать с информацией от разного рода «источников».
Ранее источник в российском правительстве заявил, что власти склоняются к ужесточению карантина для недопущения распространения коронавируса нового типа.
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