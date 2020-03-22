В Бельгии коронавирусом за сутки заразились 586 человек

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В Бельгии число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 586 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

По состоянию на 11.00 по местному времени число заразившихся выросло до 3401 человека. Отмечается, что за сутки погибли 8 человек, общее число летальных исходов составило 75.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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