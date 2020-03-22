Источник: власти России склоняются к ужесточению карантина
Российские власти склоняются к ужесточению карантина для недопущения распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер, в частности, ужесточения карантина и наращивания тестирования на коронавирус людей, которые контактировали с зараженными, заявил источник. Он подчеркнул, что у России есть необходимый запас времени для успешного противодействия распространению вируса.
Кроме того, по словам источника, власти тщательно изучают опыт зарубежных стран по борьбе с заболеванием, чтобы перенять наиболее успешные меры.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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