Источник: власти России склоняются к ужесточению карантина

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Российские власти склоняются к ужесточению карантина для недопущения распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер, в частности, ужесточения карантина и наращивания тестирования на коронавирус людей, которые контактировали с зараженными, заявил источник. Он подчеркнул, что у России есть необходимый запас времени для успешного противодействия распространению вируса.

Кроме того, по словам источника, власти тщательно изучают опыт зарубежных стран по борьбе с заболеванием, чтобы перенять наиболее успешные меры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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