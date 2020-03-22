В Румынии зафиксирована первая смерть от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg">

В Румынии от коронавируса зафиксировали первую смерть в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Умерший – 67-летний мужчина, у которого была последняя стадия рака.

Уточняется, что в Румынии коронавирусом заражены 367 человек, 52 пациента вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемие

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Австрии более 3 тысяч человек заразились коронавирусом

— В Колумбии зафиксирована первая смерть от коронавируса

— Число заразившихся коронавирусом в Армении возросло до 190