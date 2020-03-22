В Румынии зафиксирована первая смерть от коронавируса
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В Румынии от коронавируса зафиксировали первую смерть в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.
Умерший – 67-летний мужчина, у которого была последняя стадия рака.
Уточняется, что в Румынии коронавирусом заражены 367 человек, 52 пациента вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемие
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