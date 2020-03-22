В Колумбии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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В Колумбии была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Колумбии в Twitter.

Уточняется, что всего в стране выявлено 210 случаев заболевания, три факта выздоровления и одна смерть.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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