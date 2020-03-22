Тесты Пенса и его жены на коронавирус оказались отрицательными
Анализы вице-президента США Майка Пенса и его супруги Карен Пенс на наличие коронавируса нового типа являются отрицательными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря американского политика Кэти Миллер.
«Рада сообщить, что результаты теста на COVID-19 отрицательные как у вице-президента, так и у второй леди Карен Пенс», — уведомила Миллер.
Как известно, вице-президент координирует работу Белого дома по борьбе с коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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