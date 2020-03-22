Число заразившихся коронавирусом превысило 300 тыс. человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/13013875/2020-03-12T141418Z_1848018665_RC2EIF9SP8UA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLAND-pic905-895x505-83983.jpg">

Число заразившихся новым коронавирусом по всему миру пересекло отметку в 300 тысяч человек. Об этом следует из данных американского университета Джона Хопкинса, который ведет подсчет федеральной и местной статистики случаев заражения и смертельных исходов.

Согласно его данным, по состоянию на 06.55 мск число инфицированных составляло 307 277 человек, 92 372 из которых излечились.

При этом 13 048 человек из общей статистики по зараженным являются жертвами коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек

— США стали третьей в мире страной по числу подтвержденных случаев коронавируса

— Почти 1 тыс. человек заразилась коронавирусом в Турции