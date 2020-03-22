В Уганде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения нового коронавирусом выявлен в Уганде. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министра здравоохранения страны Джейн Асенг.

По ее данным, инфицированным оказался 36-летний житель Уганды. Он в субботу, 22 марта, вернулся в Уганду из Дубая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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