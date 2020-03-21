Россия направит военных вирусологов в Италию
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Минобороны России сообщило, что российские военные вирусологи будут отправлены в Италию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Глава государства Владимир Путин дал поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
В страну будут направлены восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Ранее Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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