На Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом

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Минздрав Украины подтвердил 47 случаев заражения коронавирусом, передает «112 Украина».

Число погибших составляет 3 человека.

На данный момент заболевание выявлено в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской областях и в Киеве.

В столице Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом. Восемь инфицированных заразились в европейских странах, преимущественно во Франции и Германии.

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