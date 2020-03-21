Неизвестные «заминировали» восемь самолетов в Москву и из Москвы
close
Поступили анонимные сообщения о минировании восьми самолетов, следующих из Москвы и в Москву, передает «Интерфакс».
Сообщения поступили на электронную почту. В них сообщалось о заминировании самолетов «Москва — Санкт-Петербург», «Москва — Самара», «Москва — Тюмень», «Москва — Волгоград», «Москва — Пермь», «Иркутск — Москва», «Сургут — Москва», «Хабаровск — Москва».
Как сообщил источник, в аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ
— Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы