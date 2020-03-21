Неизвестные «заминировали» восемь самолетов в Москву и из Москвы

Поступили анонимные сообщения о минировании восьми самолетов, следующих из Москвы и в Москву, передает «Интерфакс».

Сообщения поступили на электронную почту. В них сообщалось о заминировании самолетов «Москва — Санкт-Петербург», «Москва — Самара», «Москва — Тюмень», «Москва — Волгоград», «Москва — Пермь», «Иркутск — Москва», «Сургут — Москва», «Хабаровск — Москва».

Как сообщил источник, в аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности.

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