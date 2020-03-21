В России 16 переболевших коронавирусом человек выписали
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В России выписали 16 человек, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Отмечается, что 13 человек — граждане России, два человека — из Китая и один из Италии.
За последние сутки выписали троих вылечившихся в Москве и одного человека в Московской области.
По последним данным, общее число заболевших вирусом в России составляет 306, в мире — 286 607, при этом вылечились — 93 586, умерли — 11 889.
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