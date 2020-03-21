На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину

На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.

Как отмечается, тело одного из погибших нашли на глубине около 50 сантиметров с помощью лавинного датчика.

Тело другого отыскали на глубине около 1,5 метра с помощью лавинных щупов.

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