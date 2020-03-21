На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину
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На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
Как отмечается, тело одного из погибших нашли на глубине около 50 сантиметров с помощью лавинного датчика.
Тело другого отыскали на глубине около 1,5 метра с помощью лавинных щупов.
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