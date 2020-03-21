В субботу в Москве ожидается до +2°C

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В субботу, 21 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, температура опустится до +2°C. Об этом сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Как отмечается, в этот день метеоусловия в российской столице будут формироваться под влиянием скандинавского антициклона.

Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 0 — +2°C, в Московской области — -2 — +3°C.

Также в столице ожидается северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

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