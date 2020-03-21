Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области

<img src="//img.gazeta.ru/files3/767/12701767/Depositphotos_265372410_l-2015-pic905-895x505-41020.jpg">

Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Тела троих местных жителей, женщин 34 и 57 лет и мужчины 39 лет, были обнаружены 20 марта. По версии следствия, подозреваемый распивал алкоголь со знакомыми, однако один из присутствующих оскорбил его, после чего он нанес собутыльникам ножевые ранения.

В результате случившегося три человека погибли, еще один был госпитализирован с множественными ранениями. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье «Убийство двух и более лиц».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Татарстане в мусорном мешке нашли человеческую ногу — В Первоуральске в суде подозреваемый убил потерпевшую по делу о побоях

— Ростовчанин застрелил сожительницу и ее дочь и совершил самоубийство