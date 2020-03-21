Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области
Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Тела троих местных жителей, женщин 34 и 57 лет и мужчины 39 лет, были обнаружены 20 марта. По версии следствия, подозреваемый распивал алкоголь со знакомыми, однако один из присутствующих оскорбил его, после чего он нанес собутыльникам ножевые ранения.
В результате случившегося три человека погибли, еще один был госпитализирован с множественными ранениями. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье «Убийство двух и более лиц».
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